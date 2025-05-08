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Самые популярные автомобили в мире: какая модель возглавила рейтинг
Toyota Corolla снова стала самой популярной моделью в мире, несмотря на падение продаж.
Несмотря на падение спроса Toyota Corolla остается самым популярным автомобилем в мире. В январе-марте 2025 года глобальные продажи этой модели составили 244 751 единиц. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы реализации сократились на 13,5%.
Об этом сообщил Укравтопром со ссылкой на данные.
Второе место заняла Toyota RAV4 (242 190 ед.), которая почти догнала Corolla, демонстрируя минимальное падение продаж (-0,6%). Тройку лидеров закрывает Ford F-Series (225 501 ед.), который, наоборот, показал рост на 24%.
ТОП-10 мирового авторынка:
Toyota Corolla — 244 751 ед. (-13,5%)
Toyota RAV4 — 242 190 ед. (-0,6%)
Ford F-Series — 225 501 ед. (+24%)
Tesla Model Y — 191 193 ед. (-33,6%)
Honda CR-V — 180 452 ед. (-0,3%)
Chevrolet Silverado — 150 164 ед. (-8%)
Hyundai Tucson — 148 511 ед. (+1%)
Tesla Model 3 — 139 901 ед. (+24,2%)
Toyota Hilux — 136 420 ед. (+0,5%)
Toyota Camry — 136 233 ед. (+0,5%)
Напомним, электромобили теряют 40% ресурса батареи из-за удобной функции.