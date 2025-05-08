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Новости
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Самые популярные автомобили в мире: какая модель возглавила рейтинг

Toyota Corolla снова стала самой популярной моделью в мире, несмотря на падение продаж.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Рейтинг самых популярных автомобилей:

Рейтинг самых популярных автомобилей: / © toyota.com.ua

Несмотря на падение спроса Toyota Corolla остается самым популярным автомобилем в мире. В январе-марте 2025 года глобальные продажи этой модели составили 244 751 единиц. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы реализации сократились на 13,5%.

Об этом сообщил Укравтопром со ссылкой на данные.

Второе место заняла Toyota RAV4 (242 190 ед.), которая почти догнала Corolla, демонстрируя минимальное падение продаж (-0,6%). Тройку лидеров закрывает Ford F-Series (225 501 ед.), который, наоборот, показал рост на 24%.

ТОП-10 мирового авторынка:

  1. Toyota Corolla — 244 751 ед. (-13,5%)

  2. Toyota RAV4 — 242 190 ед. (-0,6%)

  3. Ford F-Series — 225 501 ед. (+24%)

  4. Tesla Model Y — 191 193 ед. (-33,6%)

  5. Honda CR-V — 180 452 ед. (-0,3%)

  6. Chevrolet Silverado — 150 164 ед. (-8%)

  7. Hyundai Tucson — 148 511 ед. (+1%)

  8. Tesla Model 3 — 139 901 ед. (+24,2%)

  9. Toyota Hilux — 136 420 ед. (+0,5%)

  10. Toyota Camry — 136 233 ед. (+0,5%)

Напомним, электромобили теряют 40% ресурса батареи из-за удобной функции.

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