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Найпопулярніші автомобілі у світі: яка модель очолила рейтинг
Toyota Corolla знову стала найпопулярнішою моделлю у світі, попри падіння продажів.
Попри падіння попиту, Toyota Corolla залишається найпопулярнішим автомобілем у світі. У січні-березні 2025 року глобальні продажі цієї моделі склали 244 751 одиниць. Однак у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року обсяги реалізації скоротилися на 13,5%.
Про це повідомив «Укравтопром» з посиланням на дані.
Друге місце посіла Toyota RAV4 (242 190 од.), яка майже наздогнала Corolla, демонструючи мінімальне падіння продажів (–0,6%). Трійку лідерів закриває Ford F-Series (225 501 од.), що, навпаки, показав ріст на 24%.
ТОП-10 світового авторинку:
Toyota Corolla — 244 751 од. (–13,5%)
Toyota RAV4 — 242 190 од. (–0,6%)
Ford F-Series — 225 501 од. (+24%)
Tesla Model Y — 191 193 од. (–33,6%)
Honda CR-V — 180 452 од. (–0,3%)
Chevrolet Silverado — 150 164 од. (–8%)
Hyundai Tucson — 148 511 од. (+1%)
Tesla Model 3 — 139 901 од. (+24,2%)
Toyota Hilux — 136 420 од. (+0,5%)
Toyota Camry — 136 233 од. (+0,5%)
Нагадаємо, електромобілі втрачають 40% ресурсу батареї через зручну функцію.