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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Найпопулярніші автомобілі у світі: яка модель очолила рейтинг

Toyota Corolla знову стала найпопулярнішою моделлю у світі, попри падіння продажів.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Рейтинг найпопулярніших авто:

Рейтинг найпопулярніших авто: / © toyota.com.ua

Попри падіння попиту, Toyota Corolla залишається найпопулярнішим автомобілем у світі. У січні-березні 2025 року глобальні продажі цієї моделі склали 244 751 одиниць. Однак у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року обсяги реалізації скоротилися на 13,5%.

Про це повідомив «Укравтопром» з посиланням на дані.

Друге місце посіла Toyota RAV4 (242 190 од.), яка майже наздогнала Corolla, демонструючи мінімальне падіння продажів (–0,6%). Трійку лідерів закриває Ford F-Series (225 501 од.), що, навпаки, показав ріст на 24%.

ТОП-10 світового авторинку:

  1. Toyota Corolla — 244 751 од. (–13,5%)

  2. Toyota RAV4 — 242 190 од. (–0,6%)

  3. Ford F-Series — 225 501 од. (+24%)

  4. Tesla Model Y — 191 193 од. (–33,6%)

  5. Honda CR-V — 180 452 од. (–0,3%)

  6. Chevrolet Silverado — 150 164 од. (–8%)

  7. Hyundai Tucson — 148 511 од. (+1%)

  8. Tesla Model 3 — 139 901 од. (+24,2%)

  9. Toyota Hilux — 136 420 од. (+0,5%)

  10. Toyota Camry — 136 233 од. (+0,5%)

Нагадаємо, електромобілі втрачають 40% ресурсу батареї через зручну функцію.

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