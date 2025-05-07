Як водії «вбивають» акумулятор за тиждень: 3 неочевидні помилки

Автомобільний акумулятор / © pixabay.com

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Автомобільний акумулятор — вразливий елемент, який можна «знищити» всього за кілька днів звичками, що здаються нешкідливими. Найчастіша помилка — залишені фари або габарити, особливо в холод. Але існують й менш очевидні, але не менш небезпечні дії.

Про це повідомило видання Автопілот.

Прослуховування музики при вимкненому двигуні, зарядка гаджетів або навіть увімкнений плафон салону швидко виснажують заряд. Навіть 20-30 хвилин щодня можуть «добити» акумулятор за тиждень.

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Якщо їздити лише до магазину і назад, батарея не встигає відновити заряд. Це призводить до сульфатації пластин і стрімкого падіння ємності.

Окислені контакти збільшують опір, змушуючи акумулятор працювати на межі. Просте очищення содою або спецзасобом може запобігти проблемі.

Як уникнути «смерті» акумулятора?

Завжди вимикайте електроприлади перед виходом із авто.

Робіть щотижневі поїздки по 20-30 хвилин для повної зарядки.

Раз на місяць перевіряйте та очищайте клеми.

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