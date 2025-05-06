Які авто ламаються найчастіше: рейтинг моделей

Chevrolet Colorado

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Деякі популярні моделі мають сумну репутацію через постійні поломки та дорогий ремонт. Придбавши ці 5 автомобілів потрібно готуватися до витрат.

Про це повідомило видання Твоя МАШИНА.

1. Tesla Model X

Популярний електрокар має понад 30 відкликань з 2016 року. У 2025-му 2 мільйони Tesla відправили на доопрацювання через збої в Autopilot та програмному забезпеченні. Додайте проблеми з електронікою — і отримаєте дорогий клопіт.

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2. Jeep Grand Cherokee

Преміум-позашляховик часто «радує» власників несправностями трансмісії та електрики. У 2025 році модель отримала найнижчі оцінки надійності — двигун і бортові системи часто виходять з ладу.

3. Chevrolet Colorado

Пікап, який повинен був бути витривалим, став відомий через поломки двигуна, коробки передач та електроніки. Ремонт — дорогий, а проблеми — постійні.

4. Ford Escape

Особливо гібридні версії мають проблеми з коробкою передач та електрикою. У 2025 році Escape потрапив у список найменш надійних кросоверів.

5. Volkswagen ID.4

Німецький електрокар страждає від збоїв у програмному забезпеченні та мультимедійній системі. Власники скаржаться на «зависання» екрана та інші дивні помилки.

Ці моделі — не вирок, але вимагають уважного вивчення перед покупкою. Якщо ви не готові до несподіваних витрат — варто розглянути альтернативи.

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