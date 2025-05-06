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Які авто ламаються найчастіше: рейтинг моделей
Названо п’ятірку моделей, що найчастіше ламаються, завдаючи клопоту власникам, від електрокарів Volkswagen до гібридів Ford.
Деякі популярні моделі мають сумну репутацію через постійні поломки та дорогий ремонт. Придбавши ці 5 автомобілів потрібно готуватися до витрат.
Про це повідомило видання Твоя МАШИНА.
1. Tesla Model X
Популярний електрокар має понад 30 відкликань з 2016 року. У 2025-му 2 мільйони Tesla відправили на доопрацювання через збої в Autopilot та програмному забезпеченні. Додайте проблеми з електронікою — і отримаєте дорогий клопіт.
2. Jeep Grand Cherokee
Преміум-позашляховик часто «радує» власників несправностями трансмісії та електрики. У 2025 році модель отримала найнижчі оцінки надійності — двигун і бортові системи часто виходять з ладу.
3. Chevrolet Colorado
Пікап, який повинен був бути витривалим, став відомий через поломки двигуна, коробки передач та електроніки. Ремонт — дорогий, а проблеми — постійні.
4. Ford Escape
Особливо гібридні версії мають проблеми з коробкою передач та електрикою. У 2025 році Escape потрапив у список найменш надійних кросоверів.
5. Volkswagen ID.4
Німецький електрокар страждає від збоїв у програмному забезпеченні та мультимедійній системі. Власники скаржаться на «зависання» екрана та інші дивні помилки.
Ці моделі — не вирок, але вимагають уважного вивчення перед покупкою. Якщо ви не готові до несподіваних витрат — варто розглянути альтернативи.
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