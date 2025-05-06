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Какие авто ломаются чаще всего: рейтинг моделей
Названа пятерка моделей, которые чаще всего ломаются, доставляя хлопоты владельцам, от электрокаров Volkswagen до гибридов Ford.
Некоторые популярные модели имеют печальную репутацию из-за постоянных поломок и дорогостоящего ремонта. Купив эти 5 автомобилей нужно готовиться к расходам.
Об этом сообщило издание Твоя МАШИНА.
1. Tesla Model X
Популярный электрокар имеет более 30 отзывов с 2016 года. В 2025-м 2 миллиона Tesla отправили на доработку из-за сбоев в Autopilot и программном обеспечении. Добавьте проблемы с электроникой — и получите дорогие хлопоты.
2. Jeep Grand Cherokee
Премиум-внедорожник часто «радует» владельцев неисправностями трансмиссии и электрики. В 2025 году модель получила самые низкие оценки надежности — двигатель и бортовые системы часто выходят из строя.
3. Chevrolet Colorado
Пикап, который должен был быть выносливым, стал известен из-за поломок двигателя, коробки передач и электроники. Ремонт — дорогой, а проблемы — постоянные.
4. Ford Escape
Особенно гибридные версии имеют проблемы с коробкой передач и электричеством. В 2025 году Escape попал в список наименее надежных кроссоверов.
5. Volkswagen ID.4
Немецкий электрокар страдает от сбоев в программном обеспечении и мультимедийной системе. Владельцы жалуются на «зависание» экрана и другие странные ошибки.
Эти модели — не приговор, но требуют внимательного изучения перед покупкой. Если вы не готовы к неожиданным тратам — стоит рассмотреть альтернативы.
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