Какие авто ломаются чаще всего: рейтинг моделей

Chevrolet Colorado

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Некоторые популярные модели имеют печальную репутацию из-за постоянных поломок и дорогостоящего ремонта. Купив эти 5 автомобилей нужно готовиться к расходам.

Об этом сообщило издание Твоя МАШИНА.

1. Tesla Model X

Популярный электрокар имеет более 30 отзывов с 2016 года. В 2025-м 2 миллиона Tesla отправили на доработку из-за сбоев в Autopilot и программном обеспечении. Добавьте проблемы с электроникой — и получите дорогие хлопоты.

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2. Jeep Grand Cherokee

Премиум-внедорожник часто «радует» владельцев неисправностями трансмиссии и электрики. В 2025 году модель получила самые низкие оценки надежности — двигатель и бортовые системы часто выходят из строя.

3. Chevrolet Colorado

Пикап, который должен был быть выносливым, стал известен из-за поломок двигателя, коробки передач и электроники. Ремонт — дорогой, а проблемы — постоянные.

4. Ford Escape

Особенно гибридные версии имеют проблемы с коробкой передач и электричеством. В 2025 году Escape попал в список наименее надежных кроссоверов.

5. Volkswagen ID.4

Немецкий электрокар страдает от сбоев в программном обеспечении и мультимедийной системе. Владельцы жалуются на «зависание» экрана и другие странные ошибки.

Эти модели — не приговор, но требуют внимательного изучения перед покупкой. Если вы не готовы к неожиданным тратам — стоит рассмотреть альтернативы.

Напомним, эксперты составили список самых доступных новых автомобилей в Украине.