Великобритания готовится к нападению России: какой план обороны имеет страна

Британское правительство

Реклама

Великобритания тайно готовится к прямому нападению России, поскольку в Лондоне волнуются, что не готовы к войне.

По данным The Telegraph, чиновникам поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны. Засекреченный документ будет включать в себя вопросы защиты кабинета министров и королевской семьи, а также общественное вещание и накопление ресурсов:

«Министры опасаются, что Британия будет не только превзойдена Россией и ее союзниками на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной дома. Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая может вскоре включать британские войска на местах».

Реклама

По данным журналистов, новый план будет включать в себя стратегию действий в первые дни после удара по материковой части Британии. Будут рассматривать сценарии, при которых страну атакуют обычными ракетами, ядерными боеголовками или с помощью киберопераций.

Разработанный Директоратом устойчивости план должен указать премьеру и Кабмину, как руководить правительством в военное время, и когда следует переместиться в бункер на Даунинг-стрит или вне Лондона. Также должны рассмотреть военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий.

«Маловероятно, что документ будет обнародован общественности в течение десятилетий, если вообще будет обнародован», — пишет издание.

Особую обеспокоенность у чиновников вызывают атаки на газовые терминалы и пять атомных электростанций. Согласно оценке правительства, в случае поражения они могут высвободить радиоактивные материалы по всей стране и привести к серьезным последствиям. Также была смодулирована вероятность и последствия ядерного удара, однако выводы этого анализа были засекретены.

Оборонный план предусматривает разделение Великобритании на 12 зон, каждой из которых будут руководить министры Кабмина, высшие военные офицеры, главные констебли и судьи с особыми полномочиями. По некоторым сценариям, продовольствие и строительные материалы будут запасаться и нормироваться. BBC поручат транслировать обращение к людям, а самые важные произведения искусства вывезут в Шотландию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин снова заговорил о ядерном оружии.

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась по поводу заявлений российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии. Она сказала, что глава РФ является «угрозой, в которую следует верить на слово».