Британія готується до нападу Росії: який план оборони має країна

Британський уряд

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Велика Британія таємно готується до прямого нападу Росії, оскільки у Лондоні хвилюються, що не готові до війни.

За даними The Telegraph, чиновникам доручили оновити 20-річні стратегії екстренних заходів, а також розробити новий план оборони країни. Засекречений документ включатиме питання захисту кабінету міністрів і королівської сім’ї, а також громадське мовлення та накопичення ресурсів:

«Міністри побоюються, що Британія буде не тільки перевершена Росією та її союзниками на полі бою, але й виявиться непідготовленою і погано захищеною вдома. Кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України, яка може незабаром включати британські війська на місцях».

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За данимим журналістів, новий план включатиме стратегію дій у перші дні після удару по материковій частині Британії. Розглядатимуть сценарії, за яких країну атакують звичайними ракетами, ядерними боєголовками або за допомогою кібероперацій.

Розроблений Директоратом стійкості план має вказати прем’єру та Кабміну, як керувати урядом у воєнний час, і коли варто переміститися до бункеру на Даунінг-стріт або за межами Лондона. Також мають розглянути воєнні стратегії для залізничних і автомобільних мереж, судів, поштової системи і телефонних ліній.

«Малоймовірно, що документ буде оприлюднений громадськості протягом десятиліть, якщо взагалі буде оприлюднений», — пише видання.

Особливу стурбованість у чиновників викликають атаки на газові термінали та п’ять атомних електростанцій. Згідно з оцінкою уряду, в разі ураження вони можуть вивільнити радіоактивні матеріали по всій країні та призвести до серйьозних наслідків. Також було змодульовано ймовірність і наслідки ядерного удару, однак висновки цього аналізу засекретили.

Оборонний план передбачає розділення Британії на 12 зон, кожною з яких керуватимуть міністри Кабміну, вищі військові офіцери, головні констеблі та судді з особливими повноваженнями. За деякими сценаріями, продовольство і будівельні матеріали будуть запасатися і нормуватися. BBC доручать транслювати звернення до людей, а найважливіші твори мистецтва вивезуть до Шотландії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін знову заговорив про ядерну зброю. За його словами, «є надія, що застосовувати її не доведеться».

Пані посол України в США Оксана Маркарова висловилася з приводу заяв російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю. Вона сказала, що голова РФ є «загрозою, в яку слід вірити на слово».