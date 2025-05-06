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Чего сейчас пытаются достичь ВСУ в Курщине: объяснение ISW
Украинские бойцы нанесли успешный удар по командному пункту армии РФ.
ВСУ продолжают операцию в Курской области . Они пытаются изолировать российские подразделения вблизи Теткино и по всему Глушковскому району.
Об этом сообщает ISW.
Детали последних событий на Курщине
По данным Генштаба ВСУ, 4 мая украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту разведывательно-ударных беспилотников вблизи Теткино и уничтожили до 20 российских военнослужащих. Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что российские войска с 2022 года обучают операторов беспилотников в школе в Теткино.
Российские источники утверждают, что украинские войска ужесточили удары беспилотников и артиллерийский огонь по населенному пункту в ночь на 4 мая, прежде чем атаковать в его направлении.
"Одни российские милблогеры утверждают, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм между Званным (к северо-западу от Глушкова) и Теткиным. Другие утверждали, что украинские войска также используют дроны для перекрытия российской логистики в этом районе", - отметили в Институте.
Как мы писали ранее, РФ охватила настоящая паника из-за событий на Курщине. Так, российские пропагандисты и медиа сообщают о попытке ВСУ прорваться в Курскую область.