Чего сейчас пытаются достичь ВСУ в Курщине: объяснение ISW

Курская область / © ТСН.ua

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ВСУ продолжают операцию в Курской области . Они пытаются изолировать российские подразделения вблизи Теткино и по всему Глушковскому району.

Об этом сообщает ISW.

Детали последних событий на Курщине

По данным Генштаба ВСУ, 4 мая украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту разведывательно-ударных беспилотников вблизи Теткино и уничтожили до 20 российских военнослужащих. Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что российские войска с 2022 года обучают операторов беспилотников в школе в Теткино.

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Российские источники утверждают, что украинские войска ужесточили удары беспилотников и артиллерийский огонь по населенному пункту в ночь на 4 мая, прежде чем атаковать в его направлении.

"Одни российские милблогеры утверждают, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм между Званным (к северо-западу от Глушкова) и Теткиным. Другие утверждали, что украинские войска также используют дроны для перекрытия российской логистики в этом районе", - отметили в Институте.

Как мы писали ранее, РФ охватила настоящая паника из-за событий на Курщине. Так, российские пропагандисты и медиа сообщают о попытке ВСУ прорваться в Курскую область.