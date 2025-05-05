Как правильно включать кондиционер в авто в жару: советы экспертов

Кондиционер в автомобиле / © Getty Images

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Если водитель включает в себя полную мощность кондиционера, только сев в раскаленное авто, это приводит к перегрузке и неэффективной работе системы кондиционирования.

Об этом пишет «Автопилот».

Эксперты отмечают: включать кондиционер сразу после посадки в раскаленный автомобиль — не самая лучшая идея. Это не только неэффективно для охлаждения, но и создает излишнюю нагрузку на систему.

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В такой ситуации кондиционер пытается выполнить почти невозможное — быстро охладить перегретый воздух внутри автомобиля.

Поскольку температура в салоне после парковки на солнце значительно выше, чем снаружи, кондиционер (особенно в режиме рециркуляции) просто перекачивает этот горячий воздух, но не успевает его охлаждать.

В частности, потный руль, горячие металлические пряжки ремней безопасности и сами сиденья продолжают излучать накопившееся тепло обратно в воздух салона.

По словам экспертов, первое, что нужно сделать, сев в перегретый автомобиль, — это открыть все двери и окна на 30-60 секунд. Этот простой прием позволяет быстро вывести из салона удушающий, перегретый воздух, накопившийся во время стоянки на солнце.

После проветривания салона можно включить кондиционер. Однако не следует забывать проверить, настроен ли режим «свежего воздуха».

Ранее мы писали о «секретной кнопке», которая может значительно улучшить охлаждение автомобиля и сэкономить топливо.

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