Как правильно отжать бюстгальтер после стирки, чтобы не испортить его: странный, но оригинальный лайфхак / © Credits

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В такие моменты женщины понимают, если отжать его как футболку — все пропало, чашки будут испорчены. Если оставить сушиться мокрым — будет сохнуть полдня. Что делать в такой ситуации рассказали на странице JeffAndLaurenShow, там показали, на первый взгляд, забавный, но на самом деле гениальный лайфгак:

Чтобы отжать бюстгальтер после ручной стирки, просто поместите его в сушилку для зелени (да, ту самую, которую вы используете для салата!) и несколько раз прокрутите. Этот трюк работает и он действительно может спасти ваши нежные вещи от деформации и износа.

Почему нельзя выкручивать бюстгальтеры вручную

Деформация чашек. Даже легкое изменение может нарушить симметрию или изменить форму чашки.

Повреждение косточек и швов. Особенно в моделях с каркасами, которые легко гнутся и ломаются.

Растяжение ткани. Влажная ткань особенно уязвима к механическому воздействию.

Сушилка для зелени — как это работает

Да, это звучит странно. Но подумайте: суть действия сушилки — вращательное движение, которое удаляет избыточную влагу без сдавливания. И именно это нужно нежному бюстгальтеру.

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После стирки вручную аккуратно слейте лишнюю воду руками, не скручивайте бра. Разместите бюстгальтер внутрь сушилки для зелени, чашками вверх. Закройте крышку и медленно поворачивайте. Достаточно 5–10 оборотов. Извлеките бра — лишняя вода останется в контейнере, а форма будет целая.

Этот метод идеально подходит для кружевных, шелковых или формованных бюстгальтеров, которые нельзя отжимать вручную или стирать в машинке.

Оказывается, сушилка для салата — это не только о рукколе. Это неожиданный, но совершенно безопасный способ отжима бюстгальтера, который стоит попробовать. А если вы любите нежное белье, кружева или бюстгальтеры с чашками, этот совет — настоящая находка.