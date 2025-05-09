Владимир Путин / © Associated Press

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Кремль стремится превратить празднование 9 мая в символ своей геополитической стойкости и связать исторический триумф с нынешней войной против Украины. Однако за внешней помпезностью стоит глубокая экономическая нестабильность и ограниченный прогресс на фронте.

Об этом пишет издание The New York.

«Правительство России стремится использовать событие для мобилизации поддержки войны, совмещая наследие Второй мировой войны с современным конфликтом. Кремль использует день победы в качестве центрального инструмента мобилизации общества, укрепления патриотизма и оправдания действий на фронте. В мероприятии примут участие более 130 единиц техники, в том числе межконтинентальные ракетоносцы, а также военные контингенты из стран-партнеров, которые должны продемонстрировать отсутствие изоляции России, несмотря на западные санкции», — пишут журналисты.

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На фоне празднований ситуация на фронте остается непростой для русской армии. Несмотря на некоторые тактические достижения, продвижение оккупационных сил остается медленным и очень затратным.

По данным финской военной аналитической компании Black Bird Group, за последние три месяца российские войска продвигались в среднем на 4 квадратных километра в день. В таком темпе потребуются Кремлю годы, чтобы полностью захватить территории, которые они уже вписали в свою конституцию.

На фоне военной кампании российская экономика переживает все более ощутимые потрясения. Цены на нефть — основной источник государственного дохода — существенно снизились. Дополнительное давление повлекло за собой недавнее решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи, а также тарифная политика США.

По данным Минфина РФ, из-за снижения нефтяных доходов прогнозируемый дефицит бюджета на 2025 год был повышен более чем в три раза — до 1,7% ВВП. Ожидаемая цена российской нефти марки Urals также снижена с $70 до $56 за баррель.

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Напомним, из-за санкций и падения цен на нефть экономика России начала постепенный переход от стагнации к рецессии. Кроме того, на фронте армия теряет более 1000 человек в сутки. По данным Генштаба, по состоянию на 9 мая 2025 года потери РФ в живой силе составляют 963 270 человек.