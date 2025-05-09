Володимир Путін / © Associated Press

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Кремль прагне перетворити святкування 9 травня на символ своєї геополітичної стійкості й пов’язати історичний тріумф із нинішньою війною проти України. Однак за зовнішньою помпезністю стоїть глибока економічна нестабільність та обмежений прогрес на фронті.

Про це пише видання The New York.

«Уряд Росії прагне використати подію для мобілізації підтримки війни, поєднуючи спадок Другої світової з сучасним конфліктом. Кремль використовує день перемоги як центральний інструмент мобілізації суспільства, зміцнення патріотизму та виправдання дій на фронті. У заході візьмуть участь понад 130 одиниць техніки, зокрема міжконтинентальні ракетоносці, а також військові контингенти з країн-партнерів, що має продемонструвати відсутність ізоляції Росії, незважаючи на західні санкції», — пишуть журналісти.

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На тлі святкувань ситуація на фронті залишається непростою для російської армії. Попри деякі тактичні здобутки, просування окупаційних сил залишається повільним і надзвичайно затратним.

За даними фінської військової аналітичної компанії Black Bird Group, за останні три місяці російські війська просувались у середньому на 4 квадратні кілометри на день. У такому темпі Кремлю знадобляться роки, аби повністю захопити території, які вони вже вписали у свою конституцію.

На тлі військової кампанії російська економіка переживає дедалі відчутніші потрясіння. Ціни на нафту — основне джерело державного доходу — суттєво знизились. Додатковий тиск спричинило недавнє рішення країн ОПЕК+ про збільшення видобутку, а також тарифна політика США.

За даними Мінфіну РФ, через зниження нафтових доходів прогнозований дефіцит бюджету на 2025 рік був підвищений більш ніж утричі — до 1,7% ВВП. Очікувана ціна російської нафти марки Urals також знижена з $70 до $56 за барель.

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Нагадаємо, через санкції і падіння цін на нафту економіка Росії почала поступовий перехід від стагнації до рецесії. Крім того, на фронті армія втрачає понад 1000 осіб за добу. За даними Генштабу, станом на 9 травня 2025 року, втрати РФ у живій силі становлять 963 270 осіб.