Володимир Путін / © Associated Press

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Парад у Москві на 9 травня — це потуги російського диктатора Володимира Путіна показати бодай якусь міжнародну присутність.

Про це генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко сказав в ефірі «Ми-Україна».

«Ми бачимо, що це, у порівнянні з минулими роками до війни, коли намагалися показувати роль і значення цієї перемоги, а вона дуже велика. І роль і значення України, яку він принижував історично, і українців, які воювали у цій війні. Це у нас ніхто не забере — ні Путін, ні будь-хто», — сказав Романенко.

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Нагадаємо, Путін 9 травня планує у Москві провести парад до Дня перемоги у Другій світовій війні. На захід запросив низку світових лідерів, проте погодилися відвідати Росію одиниці.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним делегаціям, оскільки «ми не знаємо, що Росія робитиме в ці дати». Йдеться про якісь підпали чи вибухи, додав президент, у яких Москва звинуватить Україну. Зеленський не рекомендує світовим лідерам відвідувати цей парад.