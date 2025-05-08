Владимир Путин / © Associated Press

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Парад в Москве на 9 мая — это старания российского диктатора Владимира Путина показать хоть какое-то международное присутствие.

Об этом генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сказал в эфире «Мы-Украина».

«Мы видим, что это по сравнению с прошлыми годами до войны, когда пытались показывать роль и значение этой победы, а она очень велика. И роль, и значение Украины, которую он унижал исторически, и украинцев, воевавших в этой войне. Это у нас никто не заберет — ни Путин, ни кто-либо», — сказал Романенко.

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Напомним, Путин 9 мая планирует в Москве провести парад ко Дню победы во Второй мировой войне. На мероприятие пригласил ряд мировых лидеров, однако согласились посетить Россию единицы.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранным делегациям, поскольку «мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты». Речь идет о каких-то поджогах или взрывах, добавил президент, в которых Москва обвинит Украину. Зеленский не рекомендует мировым лидерам посещать этот парад.