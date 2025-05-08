Министр финансов США неожиданно резко высказался в адрес Путина

Скотт Бессент / © Associated Press

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Глава министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент во время слушаний в Конгрессе назвал президент РФ Владимира Путина военным преступником.

Как пишет Kyiv Post, конгрессмен из Демократической партии Хуан Варгас спросил у чиновника, готов ли он вести переговоры с теми, кто совершал военные преступления.

Бессент подчеркнул, что считает необходимым общение «с обеими сторонами», ведь это «природа дипломатии». На уточнение, считает ли он Путина преступником, соратник Дональда Трампа ответил утвердительно.

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Впоследствии в своем выступлении министр раскритиковал санкционную политику администрации Джо Байдена, назвав ее «слабой» из-за того, что она была нацелена лишь на нефтяные компании низшего уровня и ввела «не сработавший потолок цены». Трамп, как уверяет Бессент, успешно снизил цены на нефть, что привело к уменьшению доходов России.

Ранее экс-министр обороны Британии заявил, что Путин – лжец и договариваться с ним нельзя.