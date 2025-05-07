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Курс валют на 8 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 8 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составляет 41,43 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,43 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,07 (+11 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,00 (+2 коп.)
Раньше мы писали, что на валютном рынке Украины неспокойно: курсы доллара и евро то растут, то снижаются, а прогнозы финансовых аналитиков разные. Эксперты говорят, что основная причина сложностей прогнозирования — бурные политические события, связанные, в частности, с активизацией переговоров по скорейшему установлению мира в Украине.