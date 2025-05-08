Міністр фінансів США несподівано різко висловився на адресу Путіна

Скотт Бессент / © Associated Press

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Очільник міністерства фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент під час слухань в Конгресі назвав президент РФ Володимира Путіна військовим злочинцем.

Як пише Kyiv Post, конгресмен з Демократичної партії Хуан Варгас запитав в урядовця, чи готовий він вести перемовини з тими, хто вчиняв військові злочини.

Бессент підкреслив, що вважає необхідним спілкування «з обома сторонами», адже це «природа дипломатії». На уточнення, чи вважає він Путіна злочинцем, соратник Дональда Трампа відповів ствердно.

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Згодом у своєму виступі міністр розкритикував санкційну політику адміністрації Джо Байдена, назвавши її «слабкою» через те, що вона була націлена лише на нафтові компанії нижчого рівня і запровадила «стелю ціни», яка не спрацювала. Натомість Трамп, як запевняє Бессент, успішно знизив ціни на нафту, що спричинило до зменшення доходів Росії.

Раніше ексміністр оборони Британії заявив, що Путін - брехун і домовлятися з ним не можна.