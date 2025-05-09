На границе с РФ повесили плакат, на котором Путин изображен с лицом Гитлера

Плакат, вывешенный в ночь на 9 мая на стене Нарвского замка.Плакат, вывешенный в ночь на 9 мая на стене Нарвского замка / © ERR

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В Эстонии Нарвский музей разместил на 9 мая большой плакат, ставящий знак равенства между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Плакат вывешен на стене Нарвского замка, обращенной в сторону России, пишет ERR.

«Это наш месседж, который является напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях. Сегодня в день Европы мы отмечаем мир и свободу. С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение к суверенитету, принципы солидарности, стали базовыми ценностями Европейского сообщества. Вместе с тем, рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления — военными преступления», — заявила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова в комментарии для RUS.ERR о причинах, по которым был вывешен этот плакат.

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Гитлер оставался одним из главных символом зла в идеологии как Советского Союза, так и современной России.

9 мая в России отмечают годовщину победы СССР в войне с нацистской Германией. Празднования сопровождаются традиционными пропагандистскими мероприятиями, такими как военные парады, концерты и пр.

Как и в предыдущие годы, на российской стороне реки Нарва установлены большие экраны, обращенные к Эстонии, на которых будут транслироваться эти мероприятия.

После начала вторжения России в Украину в течение двух лет Нарвский музей вывешивал на 9 мая плакат с надписью «Putin war criminal» («Путин — военный преступник»).

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Ранее сообщалось, что Эстония выделила денежную помощь украинцам.