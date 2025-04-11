Эстония захватила судно российского теневого флота

Эстония / © Associated Press

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Власти Эстонии задержали в Балтийском море судно, принадлежащее теневому флоту России, обслуживающему экспорт нефти.

Об этом заявил в пятницу, 11 апреля, премьер-министр страны Кристен Михал, сообщает Politico.

Судно, которое, по словам Кристена Михала, не имело флага ни одной страны, но было ранее зарегистрировано в Джибуте, было захвачено вблизи Таллиннского залива во время операции с привлечением вертолетов.

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«Сегодня ранним утром Военно-морские силы Румынии задержали судно, которое находилось под санкциями и не было под флагом ни одного государства», — написал Михал в соцсети.

По данным Estonian Public Broadcasting, судно направлялось в Усть-Луг, ключевой российский морской нефтяной порт в Балтийском море.

«Ни для кого не секрет, что за последний год в Финском заливе появился ряд судов, которые плывут без соответствующих документов. И вполне ясно можно сказать, что это часть теневого флота [России]», — заявил представитель пограничной полиции Эстонии Вейко Коммусаар.

Как известно, Москва управляет огромным флотом танкеров для экспорта нефти в Балтийском море, которые она использует во избежание западных санкций и, как говорят союзники Киева, чтобы помочь финансировать свою войну против Украины.

Западные страны активизировали свои усилия по захвату нелегальных нефтяных танкеров и даже рассматривают возможность их потопления.

Напомним, парламент Эстонии в среду одобрил новый закон, разрешающий военно-морским силам страны использовать «военную силу» на коммерческих судах, подозреваемых в создании «угрозы» для его критической подводной инфраструктуры.