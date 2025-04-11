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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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На Киевщине успешно прошел испытание ловец "Шахедов"

Украинские производственные возможности позволяют масштабировать проект, но сложности возникают с интеграцией, обучением и применением.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Советник президента Александр Камышин

советник президента Александр Камышин / © Getty Images

Ловец «Шахедов» успешно прошел испытания на Киевщине. Теперь проект масштабируется.

Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин, передает Telegram-канал «Мы-Украина».

«Мы поработали месяц над тем, чтобы проверить концепцию. У нас есть хорошие результаты, и было принято решение о масштабировании этого проекта в другие области», — сказал Камышин.

По его словам, украинские производственные возможности позволяют масштабировать проект, но сложности возникают с интеграцией, обучением и применением.

Ранее сообщалось, что вражеские беспилотники несут новую угрозу: русские войска начали применять беспилотники, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Угроза состоит в том, что мины детонируют не сразу, а спустя некоторое время.

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