На Киевщине успешно прошел испытание ловец "Шахедов"

советник президента Александр Камышин / © Getty Images

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Ловец «Шахедов» успешно прошел испытания на Киевщине. Теперь проект масштабируется.

Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин, передает Telegram-канал «Мы-Украина».

«Мы поработали месяц над тем, чтобы проверить концепцию. У нас есть хорошие результаты, и было принято решение о масштабировании этого проекта в другие области», — сказал Камышин.

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По его словам, украинские производственные возможности позволяют масштабировать проект, но сложности возникают с интеграцией, обучением и применением.

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