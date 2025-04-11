Естонія захопила судно російського тіньового флоту

Естонія / © Associated Press

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Влада Естонії затримала у Балтійському морі судно, яке належить тіньовому флоту Росії, що обслуговує експорт нафти.

Про це заявив у п’ятницю, 11 квітня, прем’єр-міністр країни Крістен Міхал, повідомляє Politico.

Судно, яке, за словами Крістена Міхала, не мало прапора жодної країни, але було раніше зареєстроване в Джібуті, було захоплене поблизу Талліннської затоки під час операції із залученням гелікоптерів.

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«Сьогодні рано вранці Військово-морські сили Румунії затримали судно, яке перебувало під санкціями і не було під прапором жодної держави», — написав Міхал у соцмережі.

За даними Estonian Public Broadcasting, судно прямувало до Усть-Луга, ключового російського морського нафтового порту в Балтійському морі.

«Ні для кого не є секретом, що за останній рік у Фінській затоці з’явилася низка суден, які пливуть без відповідних документів. І цілком чітко можна сказати, що це частина тіньового флоту [Росії]», — заявив представник прикордонної поліції Естонії Вейко Коммусаар.

Як відомо, Москва керує величезним флотом танкерів для експорту нафти в Балтійському морі, які вона використовує, щоб уникнути західних санкцій і, як кажуть союзники Києва, щоб допомогти фінансувати свою війну проти України.

Західні країни активізували свої зусилля щодо захоплення нелегальних нафтових танкерів і навіть розглядають можливість їх потоплення.

Нагадаємо, парламент Естонії в середу схвалив новий закон, який дозволяє військово-морським силам країни використовувати «військову силу» на комерційних суднах, підозрюваних у створенні «загрози» для його критичної підводної інфраструктури.