Эстония прекращает выплаты пенсий жителям страны с гражданством РФ

Эстония флаг. / © Associated Press

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Эстонские власти сообщили, что пенсии из России для граждан, проживающих на территории Эстонии, не поступают, поскольку Пенсионный фонд РФ не перечислил средства за текущий год. Выплаты прекращены уже несколько месяцев, и государство не имеет возможности компенсировать их за свой счет.

Об этом сообщает Err.ee.

По данным эстонского Департамента социального страхования, около 4000 человек в Эстонии получают пенсии из России, из которых более 200 человек зависят исключительно от этих выплат. Остальные совмещают их с эстонской пенсией.

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Глава социальной комиссии Рийгикого Сигне Риисало отметила, что средняя пенсия из России составляет около 200 евро, хотя есть случаи с выплатами от 15 до 2800 евро.

"Это серьезная проблема на личном уровне, ведь люди пожилого возраста остаются без привычного источника дохода", - заявила Риисало.

Представительница Агентства социального страхования Ксения Репсон-Дефорж подчеркнула, что у Эстонии нет юридического механизма выплачивать чужие пенсии:

"Нет, не можем, потому что эти пенсии были заработаны в другой стране".

Договор предусматривает, что РФ должна перечислять средства ежеквартально, не позднее 25 числа второго месяца каждого квартала, но в последнее время этого не происходит.

Ранее сообщалось, что Украинцы из пяти прифронтовых областей могут получить денежную помощь от Эстонии в течение трех месяцев.