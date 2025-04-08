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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
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Какие электромобили стали самыми популярными в марте: рейтинг "Укравтопрома"

Электрические автомобили не теряют своих позиций.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Электромобиль

Электромобиль / © Associated Press

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года на 4%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

"Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили - 4532 шт. (новых - 647 шт., подержанных - 3885 шт.). Среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 авто", - говорится в сообщении.

Топ5 новых электромобилей:

  • BYD Song Plus - 100 ед;

  • VOLKSWAGEN ID.Unyx - 96 ед.;

  • ZEEKR 001 - 69 ед;

  • ZEEKR 7X - 59 ед.;

  • AUDI Q4 e-tron - 45 ед.

Топ5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • TESLA Model Y - 448 ед;

  • NISSAN Leaf - 445 ед.;

  • TESLA Model 3 - 410 ед;

  • HYUNDAI Kona - 273 ед.;

  • KIA Niro - 270 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I кв. 2024 года. Из них новых - 1978 ед. (-26%) и 10827 подержанных (+18%).

Ранее украинская компания сообщила, что совместно с производителем зарядных станций UGV Chargers работают над разработкой "народного электроавтомобиля" с быстрой заменой аккумуляторов через съемные кейсы.

Дата публикации
Количество просмотров
156
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