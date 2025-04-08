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Какие электромобили стали самыми популярными в марте: рейтинг "Укравтопрома"
Электрические автомобили не теряют своих позиций.
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года на 4%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
"Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили - 4532 шт. (новых - 647 шт., подержанных - 3885 шт.). Среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 авто", - говорится в сообщении.
Топ5 новых электромобилей:
BYD Song Plus - 100 ед;
VOLKSWAGEN ID.Unyx - 96 ед.;
ZEEKR 001 - 69 ед;
ZEEKR 7X - 59 ед.;
AUDI Q4 e-tron - 45 ед.
Топ5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
TESLA Model Y - 448 ед;
NISSAN Leaf - 445 ед.;
TESLA Model 3 - 410 ед;
HYUNDAI Kona - 273 ед.;
KIA Niro - 270 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I кв. 2024 года. Из них новых - 1978 ед. (-26%) и 10827 подержанных (+18%).
Ранее украинская компания сообщила, что совместно с производителем зарядных станций UGV Chargers работают над разработкой "народного электроавтомобиля" с быстрой заменой аккумуляторов через съемные кейсы.