Какие электромобили стали самыми популярными в марте: рейтинг "Укравтопрома"

Электромобиль / © Associated Press

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В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года на 4%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

"Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили - 4532 шт. (новых - 647 шт., подержанных - 3885 шт.). Среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 авто", - говорится в сообщении.

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Топ5 новых электромобилей:

BYD Song Plus - 100 ед;

VOLKSWAGEN ID.Unyx - 96 ед.;

ZEEKR 001 - 69 ед;

ZEEKR 7X - 59 ед.;

AUDI Q4 e-tron - 45 ед.

Топ5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

TESLA Model Y - 448 ед;

NISSAN Leaf - 445 ед.;

TESLA Model 3 - 410 ед;

HYUNDAI Kona - 273 ед.;

KIA Niro - 270 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I кв. 2024 года. Из них новых - 1978 ед. (-26%) и 10827 подержанных (+18%).

Ранее украинская компания сообщила, что совместно с производителем зарядных станций UGV Chargers работают над разработкой "народного электроавтомобиля" с быстрой заменой аккумуляторов через съемные кейсы.