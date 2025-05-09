"Динамо" не осилило "Полесье" и закрутило интригу в борьбе за титул УПЛ (видео)

"Полесье" – "Динамо" / © ФК Полесье

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"Динамо" на выезде сыграло вничью с "Полесьем" в центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Житомире завершился со счетом 0:0 .

Хозяева поля больше атаковали на протяжении встречи и нанесли 8 ударов против 5 у "бело-синих" (в створ ворот – 3:0), однако забитых голов болельщики так и не увидели.

Обзор матча "Полесье" – "Динамо"

После этого матча "Динамо" (68 очков) продолжает лидировать в УПЛ. Подопечные Александра Шовковского теперь на 5 баллов опережают "Александрию", которая сыграла на один поединок меньше.

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Если команда Руслана Ротаня 11 мая на выезде победит "Карпаты", то за два тура до конца сократит отставание от киевлян в борьбе за чемпионство до 2 пунктов.

В следующем туре УПЛ "бело-синие" 18 мая сразятся с "Черноморцем", а житомирцы днем ранее встретятся с "Зарей".

Перед этим "Динамо" в среду, 14 мая, сыграет финальный матч Кубка Украины против "Шахтера". Поединок в Житомире начнется в 18:30.