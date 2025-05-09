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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Ермак рассказал, на каких условиях Украина может принять мир: подробности

Ермак подчеркнул, что Украина поддерживает только полное и безусловное прекращение огня, а попытки России навязать частичные условия неприемлемы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Андрей Ермак

Андрей Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина остается преданной предложению США по полному прекращению огня, которое было поддержано еще во время мирной встречи в Джидде.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей в Instagram.

«Предложение Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня, которое Украина поддержала еще в Джидде, остается актуальным», — подчеркнул Ермак.

По его словам, попытки России навязать частичное перемирие, например — только в воздушном пространстве или без участия фронта, неприемлемы.

«Понятно желание россиян продолжать свои враждебные действия, но любое частичное прекращение огня будет выглядеть как нарушение договоренности», — пояснил он.

Глава ОП подчеркнул, что украинская позиция остается неизменной: «Для нас важно, чтобы прекращение огня было полное, безусловное. Именно на этом мы стоим.

Напомним, Ермак также отметил, что Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии после полноценного прекращения огня.

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