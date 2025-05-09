Ермак рассказал, на каких условиях Украина может принять мир: подробности

Андрей Ермак

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина остается преданной предложению США по полному прекращению огня, которое было поддержано еще во время мирной встречи в Джидде.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей в Instagram.

«Предложение Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня, которое Украина поддержала еще в Джидде, остается актуальным», — подчеркнул Ермак.

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По его словам, попытки России навязать частичное перемирие, например — только в воздушном пространстве или без участия фронта, неприемлемы.

«Понятно желание россиян продолжать свои враждебные действия, но любое частичное прекращение огня будет выглядеть как нарушение договоренности», — пояснил он.

Глава ОП подчеркнул, что украинская позиция остается неизменной: «Для нас важно, чтобы прекращение огня было полное, безусловное. Именно на этом мы стоим.

Напомним, Ермак также отметил, что Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии после полноценного прекращения огня.

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