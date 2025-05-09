- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 410
- Время на прочтение
- 1 мин
Ермак рассказал, на каких условиях Украина может принять мир: подробности
Ермак подчеркнул, что Украина поддерживает только полное и безусловное прекращение огня, а попытки России навязать частичные условия неприемлемы.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина остается преданной предложению США по полному прекращению огня, которое было поддержано еще во время мирной встречи в Джидде.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей в Instagram.
«Предложение Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня, которое Украина поддержала еще в Джидде, остается актуальным», — подчеркнул Ермак.
По его словам, попытки России навязать частичное перемирие, например — только в воздушном пространстве или без участия фронта, неприемлемы.
«Понятно желание россиян продолжать свои враждебные действия, но любое частичное прекращение огня будет выглядеть как нарушение договоренности», — пояснил он.
Глава ОП подчеркнул, что украинская позиция остается неизменной: «Для нас важно, чтобы прекращение огня было полное, безусловное. Именно на этом мы стоим.
Напомним, Ермак также отметил, что Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии после полноценного прекращения огня.