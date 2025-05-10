Когда "Коалиция желающих" встретится снова: Макрон анонсировал планы

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Новые встречи представителей «Коалиции желающих» состоятся в течение нескольких недель. Ожидается, что темами обсуждения будет дальнейшая поддержка Украины, а также усиление Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции «Коалиции желающих» в Киеве, 10 мая.

«Вместе с прекращением огня, чтобы приблизить продолжительный мир, мы готовы составить план финансирования Украины на долгосрочную перспективу. И обеспечить устойчивые гарантии и модель армии Украины, которая могла бы противостоять возможному нападению в будущем. Также мы обсуждаем развертывание миротворческого контингента, что станет страхованием гарантий безопасности», — отметил Макрон.

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Президент Франции добавил, что в настоящее время партнеры не определились по поводу конкретных полномочий иностранного военного контингента в Украине, потому что мандат миротворцев будет зависеть от того, на каких условиях будет достигнуто прекращение огня.

Напомним, британский премьер Кир Стармер заявил, что «Коалиция желающих» планирует усиление ВСУ и возможное участие европейских контингентов.