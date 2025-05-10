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Украина согласилась на прямые переговоры с РФ: источники Axios
Украина и ее европейские партнеры выдвинули единственное условие для начала прямых переговоров с РФ — полное прекращение огня на 30 дней.
Если Россия согласится на 30-дневное прекращение огня и будет обеспечен эффективный мониторинг режима тишины, Украина готова сесть за стол переговоров с РФ.
Об этом пишет Axios со ссылкой на два информированных источника.
По информации собеседников издания, лидеры пяти стран — Украины, Франции, Британии, Германии и Польши — после встречи «коалиции желающих» в Киеве в субботу, 10 мая, позвонили президенту США Дональду Трампу. Именно во время этого 15-минутного разговора они и сообщили Трампу о готовности Украины к прямым переговорам с РФ.
В то же время, европейские лидеры предупредили, что в случае отказа Путина от 30-дневного перемирия, европейские страны введут новые санкции против России.
«Трамп, похоже, был доволен тем, что Украина приняла соглашение о прекращении огня и согласилась на прямые переговоры с Россией», — сообщил один из источников.
Другой собеседник заявил, что Трамп был рад услышать, что все они поддерживают его предложение.
«Теперь мы все ждем действий России», — сказал источник.
Напомним, Кир Стармер после встречи в Киеве заявил, что Великобритания и Франция возглавляют работу «Коалиции желающих» по усилению обороноспособности Украины и возможному привлечению европейских военных контингентов.