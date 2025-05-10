Україна погодилася на прямі переговори з РФ: джерела Axios

Україна готова до прямих перемовин з РФ

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Якщо Росія погодиться на 30-денне припинення вогню і буде забезпечено ефективний моніторинг режиму тиші, Україна готова сісти за стіл перемовин з РФ.

Про це пише Axios з посиланням на два поінформовані джерела.

За інформацією співрозмовників видання, лідери п’яти країн — України, Франції, Британії, Німеччини та Польщі — після зустрічі «коаліції охочих» в Києві у суботу, 10 травня, зателефонували президенту США Дональду Трампу. Саме під час цієї 15-хвилинної розмови вони й повідомили Трампу про готовність України до прямих перемовин з РФ.

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Водночас європейські лідери попередили, що в разі відмови Путіна від 30-денного перемир’я, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії.

«Трамп, схоже, був задоволений тим, що Україна ухвалила угоду про припинення вогню і погодилася на прямі переговори з Росією», — повідомило одне з джерел.

Інший співрозмовник видання заявив, що Трамп був радий почути, що всі вони підтримують його пропозицію.

«Тепер ми всі чекаємо на дії Росії», — сказало джерело.

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Нагадаємо, Кір Стармер після зустрічі в Києві заявив, що Велика Британія та Франція очолюють роботу «Коаліції охочих» у напрямку посилення обороноздатності України та можливого залучення європейських військових контингентів.