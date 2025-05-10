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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Стармер відповів, шо є перешкодою для миру в Україні

Коаліція країн готова посилити санкції, якщо РФ відмовиться від 30-денного припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Росія є єдиною країною, яка є перешкодою до миру.

Про це Стармер сказав на пресконференції після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Києві.

«Є лише одна країна, яка почала цей незаконний конфлікт, і це Росія, і є лише одна країна, яка є перешкодою до миру, і це Росія. І президент Зеленський, він чітко два місяці тому показав, що він готовий до 30-дневного припинення вогню. А ситуація, яка у нас є зараз, це абсолютна єдність серед багатьох країн по всьому світу, включно зі Сполученими Штатами, що повинно настати це 30-денне безумовне припинення вогню. Це найбільша єдність, яка у нас взагалі будь-коли була. Всі ці країни об’єдналися в тому, що чітко, безумовно повинне бути припинення вогню на 30 днів», — заявив прем’єр.

Стармер зазначив, що у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін на заклик до припинення вогню відповість — «я піду на припинення вогню, але повинні бути певні умови», — це означатиме відмову.

«І якщо таке станеться, ми є об’єднаними в нашій відповіді в тому, що стосується санкцій. На додачу до тих санкцій, які вже були ухвалені, тому що ми під час зустрічі погодилися, що не може бути послаблення санкцій, які вже були накладені, і це може бути тільки в кінці процесу, а не на початку», — додав лідер Британії.

Він підкреслив, що Росія тепер повинна «вийти і прийняти це безумовне 30-денне припинення вогню».

Нагадаємо, після зустрічі «Коаліції охочих» у Києві лідери України, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання.

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