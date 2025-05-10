Келлог прокоментував можливе припинення вогню між Україною та РФ

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав очікуване 30-денне припинення вогню початком процесу завершення війни в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

За словами Келлога, припинення вогню передбачає повну заборону ударів на землі, у повітрі та на морі.

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«Всеохопне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів розпочне процес завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як неодноразово казав президент США Дональд Трамп, припиніть вбивства — зараз», — наголосив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, команди перемовників з України, США та європейських країн розробили план закінчення війни з 22 умов. Цей документ має повезти Путіну спецпредставник Трампа Стів Віткофф.