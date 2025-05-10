ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Келлог прокоментував можливе припинення вогню між Україною та РФ

Очікуване припинення вогню на 30 днів має розпочати процес завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кіт Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав очікуване 30-денне припинення вогню початком процесу завершення війни в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

За словами Келлога, припинення вогню передбачає повну заборону ударів на землі, у повітрі та на морі.

«Всеохопне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів розпочне процес завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як неодноразово казав президент США Дональд Трамп, припиніть вбивства — зараз», — наголосив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, команди перемовників з України, США та європейських країн розробили план закінчення війни з 22 умов. Цей документ має повезти Путіну спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie