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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Келлог прокомментировал возможное прекращение огня между Украиной и РФ

Ожидаемое прекращение огня на 30 дней должно начать процесс завершения самой большой и долгой войны в Европе со времен Второй мировой.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Кот Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Getty Images

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал ожидаемое 30-дневное прекращение огня началом процесса завершения войны в Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Келлога, прекращение огня предполагает полный запрет на удары на земле, в воздухе и на море.

«Всеохватывающее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения самой большой и длинной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, прекратите убийства — сейчас», — подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Напомним, команды переговорщиков из Украины, США и европейских стран разработали план окончания войны по 22 условиям. Этот документ должен повезти Путину спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

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