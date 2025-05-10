Дым, дроны и раненые: военные рассказали, как выглядит перемирие Путина на самом деле

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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Россия объявила о трехдневном перемирии, однако на фронте этого не почувствовали — украинские военные рассказывают о продолжении обстрелов, а медики о привычном количестве раненых.

Об этом сообщает Reuters.

По словам одного из раненых бойцов, «никакого перемирия не было».

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« Обстрелы продолжаются, как и раньше, дроны сбрасывают взрывчатку, передовые отряды пытаются атаковать. Ничего не изменилось. Мы ехали — нас обстреливали минометами», — поделился военный.

Журналисты Reuters побывали в медицинском пункте, где оказывали помощь раненым. Солдат с тяжелыми травмами клали на носилки, перевязывали, смывали грязь и кровь. Медики работали в привычном ритме, несмотря на заявления из Кремля.

«Мы уже привыкли. Если Россия объявляет перемирие, значит, будет наоборот. Они продолжают стрелять», — отметил один из врачей госпиталя.

Напомним, по мнению офицера батальона «Свобода» бригады НГУ «Рубеж» Андрея Ильенко, существует мало вероятности того, что Кремль таки согласится на 30-дневный режим тишины. Он считает, что Россия нарушит режим тишины уже в первый день.

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Такую ситуацию ВСУ уже имели возможность наблюдать, в частности, во время старта первого дня так называемого «перемирия» от президента РФ Владимира Путина, который тот объявил по случаю празднования Дня победы. Тогда, 8 мая, ВС РФ уже в первые часы нарушила режим тишины, о котором сама и заявляла накануне.

Однако, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Россия поддерживает инициативу по временному прекращению огня в Украине на 30 дней, но подчеркивает необходимость учета собственных интересов.

Однако, по словам руководителя ЦПИ СНБО Андрея Коваленко, страна-агрессорка не намерена прекращать войну после 30-дневного перемирия. Государство-агрессорка продолжает показывать, что не хочет мира.