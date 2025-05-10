Зеленский прокомментировал идею создания буферной зоны

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Официально в Украине никто не предлагал идею о буферной зоне 15 км. По мнению президента Владимира Зеленского, есть много нюансов.

Об этом он сказал пресс-конференции после встречи «коалиции желающих».

«Я слышал об этом от многих людей и разведок. Официально Украине никто ничего не предлагал. Но, как саперы, все ищут какие-то возможности, какой еще эксперимент с нами провести. Я считаю, что сегодня эта идея не очень жива», — отметил лидер.

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О буферной зоне говорить рано

По словам главы государства, речь идет о демилитаризованной зоне с обеих сторон в 15 км.

«А почему по 15 км? И откуда мы будем считать? От границы? А что такое фронт? К примеру, война начиналась с Беларуси, полетели ракеты. Значит вглубь Беларуси также 15 км? А почему 15? Если артиллерия дальнобойна – 40 км. Почему не глубже?», – говорит глава Украины.

Следует понимать, что современная война – технологическая война. Сегодня дроны улетают на 50-100 км. Это аналог артиллерии.

Что мы будем делать с городом Херсон? Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона. У нас есть опыт после 14 года. В момент когда было прекращение огня, россияне и сепаратисты постоянно рыли, рыли, рыли — и уходили. По сотне метров. Каждый день. Никто по ним не стрелял», — отмечает президент.

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Эта контактная линия отличалась от линии, говорит он, по которой было замораживание конфликта. Потому Зеленский считает, что много деталей.

«Но спросите у людей из Покровска. Тысячи человек погибли, чтобы защитить город. А до Покровска пару километров. Иллюзий, что нарушения прекращения огня не будет, нет. Если согласиться на буферную зону и отойти на 25 км, то в Херсоне, Харькове, Сумах продолжается война. К ним будет залетать артиллерия», - заключил он.

Поэтому сегодня, уверен Зеленский, преждевременно говорить о буферной зоне 15 км.