Зеленський прокоментував ідею про створення буферної зони

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Офіційно в Україні ніхто не пропонував ідею про буферну зону 15 км. На думку президента Володимира Зеленського, є багато нюансів.

Про це він сказав пресконференції після зустрічі «коаліції охочих».

«Я чув про це від багатьох людей та розвідок. Офіційно Україні ніхто нічого не пропонував. Але, як сапери, всі шукають якісь можливості, який ще експеримент з нами провести. Я вважаю, сьогодні ця ідея не дуже жива», — зазначив лідер.

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Про буферну зону говорити зарано

За словами глави держави, йдеться про демілітаризовану зону по обидва боки у 15 км.

«А чому по 15 км? І звідки ми рахуватимемо? Від кордону? А що таке фронт? Наприклад, війна починалася з Білорусі, полетіли ракети. Значить вглиб Білорусі також 15 км? А чому 15? Якщо артилерія далекобійна — 40 км. Чому не глибше?», — каже очільник України.

Слід розуміти, що сучасна війна — технологічна війна. Сьогодні дрони летять на 50-100 км. Це аналог артилерії.

«Що ми будемо робити з містом Херсон? Не буде наших військ у Херсоні — у нас не буде Херсона. Ми маємо досвід після 14 року. У момент коли було припинення вогню, росіяни та сепаратисти постійно рили, рили, рили — і йшли. По сотні метрів. Щоденно. Ніхто по них не стріляв», — зазначає президент.

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Ця контактна лінія відрізнялася від лінії, каже він, по якій було заморожування конфлікту. Тому Зеленський вважає, що багато деталей.

«Але запитайте у людей з Покровська. Тисячі людей загинули, щоб захистити місто. А до Покровська пару кілометрів. Ілюзій, що порушення припинення вогню не буде, немає. Якщо погодитися на буферну зону і відійти на 25 км, то у Херсоні, Харкові, Сумах продовжуватися війна. До них залітатиме артилерія», — завершив він.

Тому сьогодні, переконаний Зеленський, передчасно говорити про буферну зону 15 км.