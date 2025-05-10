Свитолина непростой победой вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно поднялась на 14-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.

В непростом матче третьего круга 30-летняя украинка обыграла американку Хейли Баптист (№90 WTA) – 6:4, 3:6, 6:4.

Поединок длился 2 часа и 32 минуты. Свитолина 3 раза подавала навылет, совершила 8 двойных ошибок и использовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

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Следующей соперницей Элины станет американка Даниэль Коллинс (№35 WTA), которая победила в третьем раунде польку Игу Швентек (№2 WTA) – 6:1, 7:5.

Отметим, что Свитолина стартовала на турнире в Риме со второго круга, одержав победу над испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Свитолина 11-й раз выступает на кортах столицы Италии. Она дважды за карьеру выигрывала трофей в Риме – в 2017 и 2018 годах.

Добавим, что на этих соревнованиях Украину также продолжает представлять Марта Костюк (№27 WTA), которая в 1/16 финала посоревнуется с канадкой Лейлой Фернандес (№26 WTA). Матч состоится в воскресенье, 11 мая.

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