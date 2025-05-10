Світоліна непростою перемогою вийшла до 1/8 фіналу турніру в Римі

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно піднялася на 14-те місце в рейтингу WTA, вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

У непростому матчі третього кола 30-річна українка обіграла американку Гейлі Баптист (№90 WTA) – 6:4, 3:6, 6:4.

Поєдинок тривав 2 години і 32 хвилини. Світоліна 3 рази подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і використала 6 з 10 брейкпойнтів.

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Наступною суперницею Еліни стане американка Даніель Коллінс (№35 WTA), яка в третьому раунді перемогла польку Ігу Швьонтек (№2 WTA) – 6:1, 7:5.

Зазначимо, що Світоліна стартувала на турнірі в Римі з другого кола, здобувши перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

Світоліна водинадцяте виступає на кортах столиці Італії. Вона двічі за кар'єру вигравала трофей у Римі – у 2017 та 2018 роках.

Додамо, що на цих змаганнях Україну також продовжує представляти Марта Костюк (№27 WTA), яка в 1/16 фіналу позмагається з канадкою Лейлою Фернандес (№26 WTA). Матч відбудеться в неділю, 11 травня.

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