- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Світоліна здобула перемогу на старті престижного турніру в Римі
Еліна за два сети впоралася з іспанкою Джессікою Бузас Манейро.
Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно піднялася на 14-те місце в рейтингу WTA, вийшла до третього кола на турнірі WTA 1000 в Римі.
Автоматично потрапивши до другого раунду, 30-річна українка стартувала на змаганнях перемогою над іспанкою Джессікою Бузас Манейро (№72 WTA) – 6:4, 7:6.
Матч тривав 1 годину 45 хвилин. Світоліна виконала 4 подачі навиліт і припустилася 6 подвійних помилок.
Наступною суперницею Еліни стане американка Гейлі Баптист (№90 WTA), яка у своєму поєдинку другого раунду здолала "нейтральну" росіянку Людмилу Самсонову.
Світоліна водинадцяте виступає на кортах столиці Італії. Вона двічі за кар'єру вигравала трофей у Римі – у 2017 та 2018 роках.
Нагадаємо, Еліна на своєму попередньому турнірі – WTA 1000 в Мадриді – дійшла до півфіналу, де програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.