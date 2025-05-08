Світоліна здобула перемогу на старті престижного турніру в Римі

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно піднялася на 14-те місце в рейтингу WTA, вийшла до третього кола на турнірі WTA 1000 в Римі.

Автоматично потрапивши до другого раунду, 30-річна українка стартувала на змаганнях перемогою над іспанкою Джессікою Бузас Манейро (№72 WTA) – 6:4, 7:6.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. Світоліна виконала 4 подачі навиліт і припустилася 6 подвійних помилок.

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Наступною суперницею Еліни стане американка Гейлі Баптист (№90 WTA), яка у своєму поєдинку другого раунду здолала "нейтральну" росіянку Людмилу Самсонову.

Світоліна водинадцяте виступає на кортах столиці Італії. Вона двічі за кар'єру вигравала трофей у Римі – у 2017 та 2018 роках.

Нагадаємо, Еліна на своєму попередньому турнірі – WTA 1000 в Мадриді – дійшла до півфіналу, де програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.