Зеленський привітав з обранням Папу Римського Лева XIV

ПрездентУкраїни привітав нового понтифіка з обранням / © скриншот з відео

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Ввечері четверга, 8 травня, конклав обрав новим Папою Римським Роберта Прево зі США, який буде відомий як Лев XIV. Одним з перших світових лідерів, який публічно привітав понтифіка з обранням, став президент України Володимир Зеленський.

Про це президент написав у своїх соцмережах.

«Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату», — написав Зеленський.

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Він додав, що Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу, який завжди дотримувався міжнародного права, засуджував військову агресію РФ проти України та стояв на захисті прав мирних українців.

«У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру. Бажаю Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії. Ad multos annos! [Протягом багатьох років — ред.]», — побажав новообраному понтифіку президент України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Роберт Прево зі США! ВСЕ, ЩО ВІДОМО ПРО НОВООБРАНОГО ПАПУ РИМСЬКОГО