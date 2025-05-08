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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Обрано нового Папу Римського: з труби Сикстинської капели йде білий дим

Білий дим з димаря Сикстинської каплиці свідчить, що обрано нового Папу Римського.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Ватикані обрали нового Папу Римського

У Ватикані обрали нового Папу Римського / © Vatican News

Сьогодні, 8 травня, у Ватикані після двох невдалих спроб кардинали обрали нового Папу Римського — з труби Сикстинської капели пішов білий дим.

Про це пише Vatican News.

«О 18:08 в четвер, 8 травня 2025 р., з комина Сикстинської каплиці пішов білий дим. Кардинали, зібрані на Конклаві, обрали 267-го Єпископа Риму. Урочистий передзвін скликає римлян, паломників і туристів на площу Святого Петра», — йдеться в повідомленні.

Вибрати Папу вдалося на другий день конклаву. Хто саме став новим понтифіком, стане відомо найближчим часом. Оголошення особи нового Папи відбудеться з балкона собору Святого Петра. Зараз на площу збираються радісні паломники та туристи, щоб на власні очі побачити нового главу Католицької церкви.

ТСН.ua продовжує стежити за подіями у Ватикані.

Нагадаємо, у Ватикані проходить конклав, на якому кардинали обирали нового Папу Римського після смерті Франциска.

21 квітня помер Папа Римський Франциск, який очолював Католицьку церкву від 2013 року.

У виборах Папи Римського взяв участь українець. Також ми писали, що серед кандидатів на Святий Престол — африканець і філіппінець

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