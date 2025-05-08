Другий день конклаву: що відомо

Другий день конклаву

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У Сикстинській капелі Ватикану напередодні ввечері відбулося перше голосування конклаву з обрання нового Папи Римського. Однак результатів воно не дало — з труби над капелою піднявся чорний дим. Це означає, що жоден з кандидатів не набрав необхідної більшості голосів, тож голосування продовжиться.

Про це повідомляє Reuters.

Поява чорного диму не стала несподіванкою, адже традиційно у перший день конклаву обрати Папу Римського не вдається. Історично тривалість конклаву могла варіюватися від кількох днів до кількох місяців. Однак, як показує сучасна практика, ​​процес обрання нового понтифіка зазвичай триває менше: попередні два конклави у 2005 та 2013 роках завершилися вже на другий день.

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Коли можуть обрати Папу

Джерела у Ватикані повідомили Sky News, що кардинали можуть досягти більшості у дві третини голосів, достатньої для обрання нового Папи, вже сьогодні, 8 травня, ввечері або завтра вранці.

Кардинали-виборці прагнуть показати світові, що вони єдині у своєму рішенні.

І навпаки, затяжний конклав буде сприйнятий як ознака розколу серед кардиналів.

Білий дим на підході?

«Ми також наближаємося до періоду, коли може здійнятися білий дим, якщо перше голосування цього дня буде успішним», — зазначають джерела у Ватикані.

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Минуло трохи більше години відтоді, як кардинали розпочали перше голосування ранкового засідання.

Сім найімовірніших кандидатів: хто вони

Сім кардиналів були найбільш обговорюваними протягом ночі, згідно з джерелами у Ватикані.

Ось вони:

П’єтро Паролін

П’єрбаттіста Піццабалла

Пабло Вірджіліо Давид

Анхель Фернандес Артіме

Крістобаль Лопес Ромеро

Роберт Франсіс Прево

Жан-Марк Авелін

Хоча це не є гарантією того, що хтось із них переможе, однак перше голосування було важливим для того, щоб визначити, хто має підтримку, а хто ні.

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Що таке конклав

Конклав — це зібрання кардиналів Римсько-католицької церкви, яке скликають лише для обрання нового Папи Римського після смерті попереднього або його відставки.

Це слово походить від латинського та означає кімнату, що може бути зачинена. Кардиналів зачинять в Сикстинській капелі, допоки вони не оберуть наступника Папи Франциска.

Як відбуватиметься голосування за Папу далі

У конклаві беруть участь 133 кардинали з усього світу. Від сьогодні вони голосуватимуть щоденно по чотири рази: двічі вранці та двічі ввечері. Допоки дві третини кардиналів не проголосують за одного кандидата. Якщо цього не відбувається після кількох етапів, далі обирають одного з двох кандидатів простою більшістю.

Голосують кардинали за столами, на яких лежать тільки ручки та бланки зі словами Eligo in summum pontificem («Я обираю верховним понтифіком»). Потім бюлетені складають навпіл та поміщають в бронзову урну.

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Про обрання нового Папи сповіщає дим із труби на даху Сикстинської капели. Чорний дим сигналізує про безрезультатне голосування; білий — сповіщає про прихід нового Папи.

Нагадаємо, у Ватикані проходить конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського після смерті Франциска. Світ затамував подих в очікуванні білого диму, який сповістить про обрання 267-го понтифіка. Хто може стати новим Папою та чи є шанси в українського кардинала — в матеріалі ТСН.ua.

Раніше повідомлялось, що смерть Папи Римського Франциска сталася 21 квітня внаслідок несподіваного інсульту. Суверенний понтифік не відчував надмірних страждань.