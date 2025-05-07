Вибори Папи Римського: у Ватикані відбулось голосування конклаву

Конклав не обрав нового Папу Римського / © Прес-служба Ватикану

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У середу, 7 травня, у Ватикані відбулося голосування кардиналів конклаву. За традицією про його результати сповістили спалюванням листків голосування.

Дата публікації 22:24, 07.05.25 Кількість переглядів 2 Конклав не зміг обрати Папу Римського з першої спроби

Ввечері всі, хто стежить за виборами нового Папи Римського, побачили чорний дим над Сікстинською капелою. Це означає, що кардинали поки що не змогли домовитися та обрати понтифіка.

Конклав триватиме, поки його учасники не дійдуть згоди щодо кандидатури Папи. Звісткою про успішне завершення виборів тоді стане білий дим.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧОРНИЙ ДИМ! Нового Папу Римського на конклаві не обрали!

Нагадаємо, у Ватикані розпочався конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського після смерті Франциска. Світ затамував подих в очікуванні білого диму, який сповістить про обрання 267-го понтифіка. Хто може стати новим Папою та чи є шанси в українського кардинала — в матеріалі ТСН.ua.