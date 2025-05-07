Выборы Папы Римского: в Ватикане состоялось голосование конклава

Конклав не избрал нового Папу Римского / © Пресс-служба Ватикана

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В среду, 7 мая, в Ватикане прошло голосование кардиналов конклава. По традиции о его результатах известили сжиганием листков голосования.

Дата публикации 22:24, 07.05.25 Количество просмотров 2 Конклав не смог избрать Папу Римского с первой попытки

Вечером все, кто следит за выборами нового Папы Римского, увидели черный дым над Сикстинской капеллой. Это значит, что кардиналы пока не смогли договориться и выбрать понтифика.

Конклав будет продолжаться, пока его участники не придут к согласию в отношении кандидатуры Папы. Известием об успешном завершении выборов станет белый дым.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧЕРНЫЙ ДЫМ! Нового Папу Римского на конклаве не избрали!

Напомним, в Ватикане начался конклав, на котором кардиналы изберут нового Папу Римского после смерти Франциска. Мир затаил дыхание в ожидании белого дыма, что известит об избрании 267-го понтифика. Кто может стать новым Папой и есть ли шансы у украинского кардинала — в материале ТСН.ua.