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Выборы Папы Римского: в Ватикане состоялось голосование конклава
Над Сикстинской капеллой увидели черный дым.
В среду, 7 мая, в Ватикане прошло голосование кардиналов конклава. По традиции о его результатах известили сжиганием листков голосования.
Вечером все, кто следит за выборами нового Папы Римского, увидели черный дым над Сикстинской капеллой. Это значит, что кардиналы пока не смогли договориться и выбрать понтифика.
Конклав будет продолжаться, пока его участники не придут к согласию в отношении кандидатуры Папы. Известием об успешном завершении выборов станет белый дым.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧЕРНЫЙ ДЫМ! Нового Папу Римского на конклаве не избрали!
Напомним, в Ватикане начался конклав, на котором кардиналы изберут нового Папу Римского после смерти Франциска. Мир затаил дыхание в ожидании белого дыма, что известит об избрании 267-го понтифика. Кто может стать новым Папой и есть ли шансы у украинского кардинала — в материале ТСН.ua.