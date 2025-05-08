Второй день конклава: что известно

Второй день конклава

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В Сикстинской капелле Ватикана накануне вечером состоялось первое голосование конклава по избранию нового Папы Римского. Однако результатов оно не дало — из трубы над капеллой поднялся черный дым. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимое большинство голосов, поэтому голосование продолжится.

Об этом сообщает Reuters.

Появление черного дыма не стало неожиданностью, ведь традиционно в первый день конклава выбрать Папу Римского не удается. Исторически продолжительность конклава могла варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Однако, как показывает современная практика, процесс избрания нового понтифика обычно длится меньше: предыдущие два конклава в 2005 и 2013 годах завершились уже на второй день.

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Когда могут выбрать Папу

Источники в Ватикане сообщили Sky News, что кардиналы могут достичь большинства в две трети голосов, достаточного для избрания нового Папы, уже сегодня, 8 мая, вечером или завтра утром.

Кардиналы-избиратели стремятся показать миру, что они единственные в своем решении.

И напротив, затяжной конклав будет воспринят как признак раскола посреди кардиналов.

Белый дым на подходе?

«Мы также приближаемся к периоду, когда может подняться белый дым, если первое голосование в этот день будет успешным», — отмечают источники в Ватикане.

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Прошло чуть больше часа с тех пор, как кардиналы приступили к первому голосованию утреннего заседания.

Семь вероятных кандидатов: кто они

Семь кардиналов были наиболее обсуждаемыми в течение ночи, согласно источникам в Ватикане.

Вот они:

Пьетро Паролин

Пьербаттиста Пиццабалла

Пабло Вирджилио Давид

Анхель Фернандес Артиме

Кристобаль Лопес Ромеро

Роберт Франсис Прево

Жан-Марк Авелин

Хотя это не гарантия того, что кто-то из них победит, однако первое голосование было важным для того, чтобы определить, кто имеет поддержку, а кто нет.

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Что такое конклав

Конклав — это собрание кардиналов Римско-католической церкви, которое созывается только для избрания нового Папы Римского после смерти предыдущего или его отставки.

Это слово происходит от латинского и означает комнату, которая может быть закрыта. Кардиналов закроют в Сикстинской капелле, пока они не изберут преемника Папы Франциска.

Как будет проходить голосование за Папу дальше

В конклаве принимают участие 133 кардинала со всего мира. С сегодняшнего дня они будут голосовать ежедневно по четыре раза: дважды утром и дважды вечером. Пока две трети кардиналов не проголосуют за одного кандидата. Если этого не происходит после нескольких этапов, затем выбирают одного из двух кандидатов простым большинством.

Голосуют кардиналы за столами, на которых лежат только ручки и бланки со словами Eligo in summum pontificem (Я выбираю верховным понтификом). Затем бюллетени складывают пополам и помещают в бронзовую урну.

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Об избрании нового Папы сообщает дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы. Черный дым сигнализирует о безрезультатном голосовании; белый — извещает о приходе нового Папы.

Напомним, в Ватикане проходит конклав, на котором кардиналы изберут нового Папу Римского после смерти Франциска. Мир затаил дыхание в ожидании белого дыма, который известит об избрании 267-го понтифика. Кто может стать новым Папой и есть ли шансы у украинского кардинала — в материале ТСН.ua.

Ранее сообщалось, что смерть Папы Римского Франциска произошла 21 апреля в результате неожиданного инсульта. Суверенный понтифик не испытывал чрезмерных страданий.