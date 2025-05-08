Перші слова Папи: до кого звернувся Лев XIV з балкона собору Святого Петра

Новий Папа Римський / © Getty Images

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Після свого обрання у Ватикані новий Папа Римський Лев XIV вийшов на балкон собору Святого Петра. У своєму першому зверненні новообраний Папа Лев благословив християн і заявив, що церква має «будувати мости та діалог».

Про це передає CNN.

Першими словами, з якими Папа Лев XIV звернувся до людей на площі Святого Петра, стали: «Мир усім вам».

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Дата публікації 20:22, 08.05.25 Кількість переглядів 6 Історичний момент! У Ватикані обрали нового Папу Римського! Перші кадри!

«Це перше вітання воскреслого Христа, доброго пастиря, який віддав своє життя за Бога», — сказав Папа, пояснюючи, чому саме так привітався з усіма.

«Я хотів би, щоб це вітання проникло в наші серця та наші родини», — додав Папа.

Папа Римський Лев протягом усього виступу повертався до теми миру у своїй промові.

Відомо, що Папа Лев XIV прагне, щоб церква була «синодальною» і близькою до тих, хто страждає. Також він наголосив, що необхідно «будувати мости».

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Нагадаємо, попри очікування багатьох експертів, що новим Папою Римським стане європеєць, цього не сталося. Конклав обрав понтифіком Роберта Превоста зі США. Він став Папою Левом XIV.

Вже йшлося про те, що Роберт Френсіс Превост — новий понтифік, якого 8 травня обрали кардинали у Ватикані.

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