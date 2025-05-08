У Ватикані обрали нового Папу: хто ним став і що відомо про нього

Новий Папа Римський Лев XIV

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Сьогодні, 8 травня, у Ватикані після двох невдалих спроб кардинали обрали нового Папу Римського. Ним став кардинал Роберт Превост зі США. Він узяв собі ім’я Лев XIV.

«Лев XIV — новий Папа Римський. Ним став кардинал Роберт Френсіс Превост», — пише Vatican News.

Зауважимо, що це — перший Папа Римський зі Сполучених Штатів Америки. Він не був серед фаворитів на Папський Престол — так званих «папабілів».

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Новий понтифік з’явився перед вірянами на балконі собору Святого Петра та оголосив їм своє перше благословення.

«Давайте пам’ятати голос Папи Франциска, який благословляє Рим. Папа, який благословив Рим, дав своє благословення всьому світу того ранку Великодня. Дозвольте мені продовжити розповідь про це благословення. Бог любить нас. Бог любить усіх. Зло не переможе», — сказав він італійською мовою, звертаючись до натовпу, що зібрався у Ватикані.

На площі його вітають оплесками тисячі паломників і туристів.

Офіційна інтронізація відбудеться через кілька днів після обрання. Інтронізація двох останніх пап відбулася на площі Святого Петра.

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Двох попередніх пап, Бенедикта XVI та Франциска, також було призначено на другий день голосування. Їхнього попередника, Івана Павла II, було призначено на третій день конклаву.

Що відомо про нового Папу Римського зі США

Як передає CNN, 69-річний Роберт Френсіс Превост із Чикаго, штат Іллінойс, є першим в історії Папою Римським зі Сполучених Штатів. Він буде відомий як Лев XIV.

Лідер зі світовим досвідом, він провів значну частину своєї кар’єри місіонером у Південній Америці, а нещодавно очолив впливовий ватиканський офіс з призначення єпископів. Очікується, що він розвиватиме реформи Папи Франциска.

69-річний Роберт Френсіс Превост став новим Папою Римським / © Getty Images

Нагадаємо, 21 квітня помер Папа Римський Франциск, який очолював Католицьку церкву від 2013 року.

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Також ми писали, що у виборах Папи Римського взяв участь українець.