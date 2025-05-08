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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Путіна зробили заяву про його зустріч із Трампом

Помічник очільника Росії Ушаков сказав, що у Кремлі розчаровані Вашингтоном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Путіна зробили заяву про його зустріч із Трампом

Коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна / © Getty Images

РФ та США рухаються до зустрічі президентів двох країн — Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають пропагандистські ЗМІ РФ.

Ушаков також висловився про розчарування Вашингтоном.

«Вашингтон розчаровує Москву більше, ніж РФ США», — заявив він.

Щоправда, не дуже розгорнуто пояснив свою думку.

«Кремль бачить конструктивний заряд у заявах віцепрезидента Джея Ді Венса», — лише зазначив Ушаков.

Водночас сказав, що заяви Кремля чують у Білому домі.

«Заяви Вашингтона показують, що розуміють вимоги Москви», — висловився помічник президента Росії.

Тим часом Росія готується до параду 9 травня. До Москви уже прибули понад 10 світових лідерів.

Як раніше повідомлялося, військовий оглядач Денис Попович вважає, що влада РФ намагається приховати як сліди атак дронів, так і унеможливити їхнє коригування.

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