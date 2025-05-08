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ТСН в социальных сетях

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Мир
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У Путина сделали заявление о его встрече с Трампом

Помощник главы России Ушаков сказал, что в Кремле разочарованы Вашингтоном.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
У Путина сделали заявление о его встрече с Трампом

Когда состоится встреча Трампа и Путина / © Getty Images

РФ и США двигаются к встрече президентов двух стран — Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают пропагандистские СМИ РФ.

Ушаков также высказался о разочаровании Вашингтоном.

«Вашингтон разочаровывает Москву больше, чем РФ США», — заявил он.

Правда, не слишком развернуто объяснил свое мнение.

«Кремль видит конструктивный заряд в заявлениях вице-президента Джея Ди Венса», — отметил Ушаков.

В то же время сказал, что заявления Кремля слышат в Белом доме.

«Заявления Вашингтона показывают, что понимают требования Москвы», — высказался помощник президента России.

Тем временем Россия готовится к параду 9 мая. В Москву уже прибыли более десяти мировых лидеров.

Как ранее сообщалось, военный обозреватель Денис Попович считает, что власти РФ пытаются скрыть как следы атак дронов, так и сделать невозможным их корректировку.

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