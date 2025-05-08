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Свитолина одержала победу на старте престижного турнира в Риме
Элина за два сета справилась с испанкой Джессикой Бузас Манейро.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно поднялась на 14-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг на турнире WTA 1000 в Риме.
Автоматически попав во второй раунд, 30-летняя украинка стартовала на соревнованиях победой над испанкой Джессикой Бузас Манейро (№72 WTA) – 6:4, 7:6.
Матч продолжался 1 час 45 минут. Свитолина выполнила 4 подачи навылет и допустила 6 двойных ошибок.
Следующей соперницей Элины станет американка Хейли Баптист (№90 WTA), которая в своем поединке второго раунда одолела "нейтральную" россиянку Людмилу Самсонову.
Свитолина 11-й раз выступает на кортах столицы Италии. Она дважды за карьеру выигрывала трофей в Риме – в 2017 и 2018 годах.
Напомним, Элина на своем предыдущем турнире – WTA 1000 в Мадриде – дошла до полуфинала, где проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.