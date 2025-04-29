Свитолина одержала десятую победу подряд и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно поднялась на 17-ю позицию в рейтинге WTA, пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.

В 1/8 финала 30-летняя украинка одержала победу над бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции (№82 WTA) – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Свитолина дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

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Отметим, что поединок должен был состояться 28 апреля, но его перенесли из-за массового блэкаута.

Элина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде. На пути к этой стадии она ранее также обыграла британку Сонай Картал и Елену Рыбакину из Казахстана.

Победная серия Свитолиной продлилась до 10 поединков. Причем все свои последние десять матчей Элина выиграла со счетом 2:0, то есть не проиграла ни одного сета.

Кроме Свитолиной, на соревнованиях в испанской столице Украину продолжает представлять Марта Костюк, которая 29 апреля в 22:30 сыграет поединок 1/8 финала против "нейтральной" россиянки Анастасии Потаповой.