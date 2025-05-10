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- Війна
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Втрата "очей": Чмут про критичну залежність України від розвідки США
За його словами, мова йде про брак оперативної, достовірної та глибокої інформації про ворога, що критично важливо для стратегічних операцій на фронті.
Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що Україна відчуває серйозні наслідки від зниження оперативності передачі розвідданих з боку США.
Про це він розповів у інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорної.
«Чи відчутно впливає на нас обмеження розвідданих? Так, відчутно впливає. Це наша головна проблема», — наголосив Чмут.
Чмут також додав, що поставки систем ППО, зокрема Patriot, та ракет до них є важливим чинником у стримуванні повітряних атак Росії.
«Це впливає на нашу обороноздатність по повітряних цілях і частково є причиною непоганих для росіян атак останніх тижнів і місяців», — пояснив він.
Втім, Чмут зауважив, що ситуація не є критичною, оскільки існують альтернативи американським системам ППО в Європі.
Частково або навіть повністю європейська допомога компенсує слабкість США. Він наголосив, що подальша підтримка Європи визначатиме, наскільки ефективно Україна зможе продовжувати опір.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?
Нагадаємо, Чмут пояснив, чому в умовах повномасштабної війни неможливо говорити про перспективу демобілізації.