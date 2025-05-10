Втрата "очей": Чмут про критичну залежність України від розвідки США

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що Україна відчуває серйозні наслідки від зниження оперативності передачі розвідданих з боку США.

Про це він розповів у інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорної.

«Чи відчутно впливає на нас обмеження розвідданих? Так, відчутно впливає. Це наша головна проблема», — наголосив Чмут.

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Чмут також додав, що поставки систем ППО, зокрема Patriot, та ракет до них є важливим чинником у стримуванні повітряних атак Росії.

«Це впливає на нашу обороноздатність по повітряних цілях і частково є причиною непоганих для росіян атак останніх тижнів і місяців», — пояснив він.

Втім, Чмут зауважив, що ситуація не є критичною, оскільки існують альтернативи американським системам ППО в Європі.

Частково або навіть повністю європейська допомога компенсує слабкість США. Він наголосив, що подальша підтримка Європи визначатиме, наскільки ефективно Україна зможе продовжувати опір.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

Нагадаємо, Чмут пояснив, чому в умовах повномасштабної війни неможливо говорити про перспективу демобілізації.